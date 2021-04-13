В Испании после вакцинации AstraZeneca умер 30-летний мужчина

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Тридцатилетний мужчина скончался в Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Encastillalamancha, мужчина был преподавателем в одном из местных институтов. Как сообщается, он попал в больницу 9 апреля в связи с очень тяжелым случаем развития тромбоза. В тот же день медучреждение уведомило минздрав страны и Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) о предполагаемой побочной реакции на лекарство у пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии. Мужчина несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии и скончался 12 апреля. Власти предполагают, что побочная реакция могла быть следствием использования вакцины AstraZeneca.
Власти Испании уже несколько раз меняли возрастной порог для тех, кто может прививаться вакциной AstraZeneca от коронавируса. По последним данным, Министерство здравоохранение разрешает использовать эту вакцину для людей в возрасте от 60 до 69 лет.