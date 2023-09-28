В Испании подросток устроил резню в школе

Он пришёл на урок биологии, сел за парту, достал рюкзак и вытащил из него два кухонных ножа. Затем он атаковал со спины одноклассника, крича при этом: «Я убью тебя». Ученики разбежались, а преподаватель попыталась остановить агрессора, но была ранена в глаз. Подросток переместился в соседний класс, где ранил ещё одного преподавателя, а позже был обезврежен и задержан полицией.

Ученики описывают своего одноклассника как умного и нелюдимого. Говорят, над ним часто посмеивались.