В Испании пассажиров самолета эвакуировали из-за «угрозы на рейсе»

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Пассажиров самолета авиакомпании Volotea эвакуировали в аэропорту Ла-Коруньи (автономное сообщество Галисия) в Испании "из-за угрозы на рейсе", сообщает оператор испанских аэропортов AENA.
"Аэропорт Ла-Корунья активировал план действий в чрезвычайных ситуациях из-за угрозы на рейсе Бильбао-Ла-Корунья, выполняемом компанией Volotea. Пассажиров высадили, самолет находится на удаленной стоянке", - цитирует РИА Новости Twitter оператора.
По данным авиакомпании Volotea, на борту самолета находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
Компания подтвердила в Twitter, что пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта воздушного судна, с ними все в порядке.