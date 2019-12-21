В Испании объявлена метеорологическая угроза из-за урагана Фабиан

В субботу вся территория Испании, кроме Канарских островов, находится в зоне риска из-за урагана Фабиан. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство Aemet.
Ожидаются резкие порывы ветра, дожди и высокие волны. Наибольшую тревогу вызывает ситуация в Галисии и Астурии - здесь объявлен «красный» уровень угрозы. Скорость ветра превысит 140 километров в час, а высота волн может достичь 10 метров. Особенно бдительными следует быть жителям провинций Ла-Корунья, Луго и Оуренсе.
В ряде других регионов, включая Мадрид, объявлен «оранжевый» уровне угрозы.Темы: Происшествия