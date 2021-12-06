В Испании обидевшего официантку посетителя бара отправили в тюрьму

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Суд Гранады приговорил к шести месяцам лишения свободы мужчины, оскорбившего официантку.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", инцидент произошёл вечером в одном из баров Гранады. Темнокожая официантка отказалась приносить посетителю очередную порцию алкоголя, потому что тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ посетитель позволил себе расистские высказывания и призвал официантку «убираться туда, откуда она приехала».
Суд счёл недопустимыми такие высказывания и приговорил нарушителя к штрафу в размере 900 евро и отбыванию наказания в колонии в течение полугода.