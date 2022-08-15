В Испании на беременную женщину и её мужа напали грабители с ножом и аммиаком 

В Сарагосе задержан 22-летний Рияд Р., который напал на беременную женщину и её мужа, чтобы отнять у них электросамокат.

Вообще нападавших было четверо, пока полиции удалось задержать только одного из них. Но именно он вылил на пару литровую бутылку аммиака. По счастливой случайности жертвы ограбления не получили ожогов. Однако злоумышленник достал нож и ударил им мужчину в ногу. Женщина в результате нападения упала и повредила спину.

В итоге паре удалось убежать от нападавших и закрыться у себя дома, который находился неподалёку от места происшествия. При этом они утверждают, что грабители преследовали их до самого дома.