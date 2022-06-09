В Испании мужчина зарезал женщину на городской площади

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Национальная полиция Испании задержала мужчину, который зарезал свою гражданскую жену.
Трагедия произошла на площади Росарио в городе Сория в ночь на четверг, около 2:20 по местному времени, передает телеграм-канал "Испания". В службу спасения поступил звонок от прохожего, который нашёл на площади женщину с ножевым ранением. Спасти её не удалось.
Погибшей было 36 лет. Известно, что и она, и её убийца — уроженцы Венесуэлы. Ведётся расследование.
С начала года в Испании были убиты 19 женщин.