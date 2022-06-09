В Испании мужчина зарезал женщину на городской площади

Трагедия произошла на площади Росарио в городе Сория в ночь на четверг, около 2:20 по местному времени, передает телеграм-канал "Испания". В службу спасения поступил звонок от прохожего, который нашёл на площади женщину с ножевым ранением. Спасти её не удалось.

Погибшей было 36 лет. Известно, что и она, и её убийца — уроженцы Венесуэлы. Ведётся расследование.

С начала года в Испании были убиты 19 женщин.