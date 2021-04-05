В Испании мужчина с мечом напал на полицейского

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Полиция муниципалитета Могер (Уэльва) при помощи коллег из Гражданской гвардии обезвредила 30-летнего мужчину, который размахивал на улице мечом.
Инцидент произошел в субботу днем. Как сообщают местные СМИ, мужчина напал с мечом и ножом на полицейского после того, как агент попытался остановить уличную драку. Уточняется, что полицейский в это время бы не при исполнении. После нападения агрессор скрылся и через какое-то время объявился в другом районе, на улице Санта-Рита. Там он продолжил вести себя неадекватно и угрожал своим мечом прохожим.
Туда стянулись полицейские и гвардейцы, которые вместе скрутили агрессора.