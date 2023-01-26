В Испании мужчина с мачете убил священника и ранил прихожан

В Альхесирасе (провинция Кадис) мужчина с мачете напал на посетителей двух церквей. Один человек погиб, еще четверо пострадали. Нападавшим оказался 26-летний марокканец Ясин Канджаа.

Сначала он зашел в церковь Сан-Исидро и стал спорить с прихожанами, говоря им, что они должны начать исповедовать ислам. Затем он ушел, но быстро вернулся уже с мачете и напал на священника, нанеся ему серьезные ранения. Он получил ранение в шею и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже марокканец зашел в церковь Ла-Пальма, расположенную неподалеку. Там мужчина угрожал мачете прихожанам, а когда один из священников попросил его уйти, напал и на него, в результате тот погиб. Еще трое человек пострадали. После этого нападавший попытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции.