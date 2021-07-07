В Испании мальчик застрял в автомате с мягкими игрушками

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На Канарских островах ребёнок залез в отсек с призами игрового автомата.
Инцидент произошёл в развлекательном комплексе Holiday World. Мальчик долго пытался вытянуть мягкую игрушку из автомата с помощью миниатюрного подъёмного крана. А потом решил сам залезть внутрь через отверстие для выдачи призов, передаёт телеграм-канал "Испания".
Через некоторое время родители его обнаружили сидящим внутри. Позвали сотрудника комплекса и охрану. Довольно быстро ребёнка извлекли наружу, целого и невредимого.