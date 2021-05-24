В Испании ликвидирована банда грабителей-сладкоежек

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Национальная полиция Испании отчиталась об успешной операции по обезвреживаю банды, которая грабила вендинговые автоматы со сладостями.
В ночь на понедельник на пульт дежурного поступило сообщение об ограблении в районе Пасео-Соррилья в Вальядолиде. Кто-то взломал вендинговые автоматы со сладостями и опустошил их.
После опроса свидетелей и недолгих поисков полицейские поймали грабителей. Ими оказались четверо молодых людей 20, 15 и 14 лет. При себе у них нашли четыре килограмма конфет. Всех четверых задержали.