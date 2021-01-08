В Испании ликвидировали международную банду наркоторговцев

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Правоохранительные органы Испании пресекли деятельность международной преступной группировки в рамках операции против незаконной торговли наркотиками.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе гражданской гвардии королевства. По ее информации, полицейские изъяли крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили две подпольные лаборатории, где производились наркотики для дальнейшей торговли как на территории Испании, так и за рубежом. Стражи порядка изъяли 827 тыс. таблеток экстази, 76 кг сульфата амфетамина, 310 кг гашиша и другие вещества.
В ходе операции были задержаны 11 человек: подданные Испании и Нидерландов, а также граждане Италии, Колумбии и Румынии. Их обвиняют в незаконной торговле наркотиками, членстве в преступной организации и незаконном хранении оружия.