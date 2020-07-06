В Испании из-за новой вспышки коронавируса изолировали ещё один регион

Власти Галисии изолировали комарку А-Маринья в провинции Луго с населением около 70 тыс. человек из-за роста числа инфицированных коронавирусом.
Частичный карантин начинается в понедельник и будет действовать как минимум пять дней. При этом на 12 июля в Галисии намечены региональные парламентские выборы. Число заражённых COVID-19 в этом районе достигло 106 человек. Передвижение по комарке ограничено. Но можно ходить на работу и по важным делам. Ношение маски является обязательным даже на улице, пляжах и в бассейнах.
Ранее правительство Каталонии приняло решение ввести дополнительные ограничительные меры в районе Сегрия (провинция Лерида) с населением 210 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Запрещено собираться в группы более 10 человек, посещать дома престарелых. Общественный транспорт продолжает работать.Темы: Происшествия