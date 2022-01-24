В Испании ищут мужчину, изнасиловавшего 95-летнюю пенсионерку

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Полиция Фигераса (Каталония) расследует преступление, потрясшее местных жителей.
В госпиталь после изнасилования попала 95-летняя пенсионерка. Ей потребовалась операция.
Как сообщает Noticia.ru со ссылкой на местные правоохранительные органы, в ночь на субботу в дом женщины ворвался неизвестный, который изъяснялся как на каталанском, так и на испанском языках. Совершив насильственные действия в отношении пенсионерки, он убежал, а жертва вызвала спасателей, которые доставили её в госпиталь.
Сейчас женщина до сих пор находится в госпитале, а полиция ищет преступника.