В Испании град убил ребенка и ранил 50 человек

Маленький ребенок погиб в результате прошедшего во вторник града в испанской провинции Жирона (Каталония), еще около 50 человек получили травмы. Об этом сообщила в среду газета El Pais со ссылкой на местные власти и службы здравоохранения.

По данным газеты, полуторагодовалая девочка была доставлена в больницу после того, как ей на голову упала градина. Через некоторое время она умерла. Еще около 50 человек обратились за медицинской помощью.

Град начался около 19:30 по местному времени (18:30 мск). Отмечается, что некоторые градины превышали 10 см в диаметре. Наибольшие разрушения стихия, которая стала крупнейшей в Каталонии за 20 лет, принесла в населенный пункт Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан.

Местные жители также сообщали о повреждениях крыш домов в результате стихии, также была повреждена линия электропередачи. В соцсетях и СМИ публикуются фотографии и видеозаписи, на которых видны серьезные повреждения у автомобилей (полностью или частично разбитые стекла, вмятины на металлических частях).

Источник: ТАСС