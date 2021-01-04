В Испании голодные посетители избили владельцев ресторана 

Последние новости Испании на русском языке
В Вальядолиде серьёзно пострадали два брата — хозяева ресторана Mesón Don Enrique, которые закрыли своё заведение прямо перед носом у голодных клиентов, выполняя требования о режиме работы в период пандемии.
Как сообщает издание Diario de Valladolid, инцидент произошёл в канун Рождества. В этот день наступление комендантского часа было отложено до 1:30, но все заведения общепита должны были закрыться в 22:00. Так и собирались сделать хозяева Mesón Don Enrique. Но в это время мимо проходил мужчина и две женщины, которым потребовалось срочно перекусить. Встретив отказ, они набросились на рестораторов с кулаками. По словам очевидцев, братьев били и руками, и ногами. В результате один из пострадавших получил серьёзные травмы: перелом рёбер и пальца на ноге, черепно-мозговую травму.
Мужчина, принимавший самое активное участие в избиении, уже задержан. Он яростно сопротивлялся, напал на сотрудников полиции и разбил им окно в машине.