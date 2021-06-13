В Испании девочка сбежала из дома, прихватив два рюкзака с игрушками

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Испанская полиция нашла сбежавшую девочку, которая разбила палатку в километре от дома.
Девятилетняя жительница Туделы (Наварра) вечером ушла из дома, прихватив с собой игрушечную палатку и два рюкзака, набитых игрушками. Родители девочки были заняты своими делами и не сразу обнаружили пропажу. А когда обнаружили, на улице уже стемнело. Сначала поискали в доме и в окрестностях. А потом обратились в полицию.
Тем временем девочка отошла от дома на километр, выбрала место для кемпинга и установила палатку. Вскоре её заметил местный житель, который вышел на вечернюю пробежку. Он сообщил о странной туристке в полицию, которая приехала, забрала девочку и передала её родителям. Шеф местной полиции Хуан Крус Руис рассказал, что, когда агенты заглянули в палатку, девочка была очень увлечена игрушками, которые принесла с собой. Она не сопротивлялась и спокойно отправилась в родителям, хотя и заметила, что вообще-то собиралась переночевать в палатке, а уже утром вернуться домой, сообщает телеграм-канал "Испания".
Родители позже рассказали, что палатка — любимая игрушка их дочери.