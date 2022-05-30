В Гранаде задержали туристов, спровоцировавших лесной пожар

Последние новости Испании на русском языке
Национальная полиция Испании задержала пару, которая устроила барбекю в природном парке Серро-де-Сан-Мигель в Гранаде и спровоцировала лесной пожар.
Туристы — молодой человек и девушка — развели огонь, который быстро перекинулся на ближайшую растительность и к вечеру воскресенья охватил большую территорию. В тушении пожара задействованы шесть вертолётов и более сотни пожарных. Сильный ветер мешает их работе.
По состоянию на утро понедельника справиться с пожаром пока не удалось.