В Эстремадуре горит национальный парк Монфрагуэ

Пожар, начавшийся в четверг в испанском автономном сообществе Эстремадура, перекинулся на национальный парк Монфрагуэ, площадь которого составляет 18,4 тысячи гектаров, сообщает испанская газета Público.

Пожар начался 14 июля в районе муниципалитета Касас-де-Миравете (провинция Касерес). Ему был присвоен второй уровень сложности.

"Воздушные и наземные силы прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение пожара, начавшегося в четверг в окрестностях муниципалитета Касас-де-Миравете в Касересе. Но, в конце концов, огонь остановить не удалось, и он перебросился на природный парк Монфрагуэ", - говорится в сообщении издания.

В пятницу ранним утром жителей муниципалитета эвакуировали в качестве превентивной меры. Кроме того, распространяющийся пожар заставил перекрыть участок шоссе из-за образовавшегося густого дыма.

Помимо этого, в Эстремадуре в районе Лас-Урдес с понедельника бушует еще один природный пожар. По данным региональных властей, общая площадь пожара превышает 6 тысяч гектаров: 3 тысячи в Эстремадуре и 3,3 тысячи в Кастилии-и-Леоне.

Источник: РИА Новости