В девяти провинциях Испании объявлено метеорологическое предупреждение

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Испанское метеорологическое агентство AEMET в четверг объявило предупреждение в девяти провинциях из-за сильных дождей.
«Оранжевый» уровень опасности введён в Кастельоне, Таррагоне, Барселоне и Лериде. «Жёлтый» — в Уэске, Жироне, на Майорке, в Астурии, Кантабрии.
Синоптики предупреждают, что на протяжении дня в Каталонии и частично в Валенсии и на Балеарских островах будет облачно и ветрено.
Ранее Министерство экологических преобразований и демографических проблем сообщило, что в Испании существует 19 900 километров зон, подверженных затоплению.