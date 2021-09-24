В центре Мадрида грабители выбили девушке зубы

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На центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль группа из 10 человек напала на девушку и двоих её друзей с целью ограбления, сообщает издание ABC, уточняя, что нападавшие — уроженцы Марокко.
Нападение было совершено ещё в конце августа, но его детали обнародованы только сейчас. Как удалось выяснить изданию с помощью источников в полиции, преступление совершила банда, которая промышляет грабежами в центре испанской столицы. Шестеро из них уже задержаны.
Грабители напали на компанию поздно ночью. Избитой девушке потребовалось медицинская помощь. Она лишилась нескольких зубов. Добычей грабителей стал мобильный телефон и часы.