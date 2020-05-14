В Барселоне задержан мужчина, планировавший совершить теракт на стадионе

Испанская гражданская гвардия задержала мужчину, который планировал совершить теракт по время футбольного матча между «Барселоной» и «Реалом».
Потенциальный террорист собирался использовать нож. При этом он не уточнил детали своего плана. Известно, что матч должен был пройти на стадионе «Камп-Ноу» в каталонской столице. Теракт планировалось осуществить при переполненных трибунах.
Мужчина проживал в Испании на протяжении десяти лет, а последние четыре года поддерживал связи с одной из экстремистских организаций. Его задержали 8 мая в Барселоне.Темы: Происшествия Барселона