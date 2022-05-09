В Барселоне задержали женщину, избившую дубинкой охранников в метро

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Каталонская полиция задержала в воскресенье женщину, которая избила двоих сотрудников службы безопасности метрополитена.
Инцидент произошёл в Бадалоне на станции метро Пеп-Вентура (линия L2). На видеозаписи видно, что двое охранников пытаются задержать спутника женщины. В какой-то момент ей удаётся завладеть дубинкой одного из них и она начинает наносить ей удары. В результате женщину и её спутника задержали. Ей предъявлены обвинения в нанесении побоев.
Известно, что изначально нарушителей порядка было четверо. Они были пьяны и мешали безопасной работе метрополитена.