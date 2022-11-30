В Барселоне в мусорном контейнере нашли туловище 

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В одном из уличных мусорных контейнеров в Барселоне обнаружили фрагмент тела, сообщает полиция.
Страшную находку сделал местный житель на пересечении улиц Араго и Касанова. Он регулярно ищет в мусорных контейнерах вещи, которые потом пытается продать. Вот и на этот раз мужчина залез в бак, но вместо привычного мусора увидел там чемодан. А в чемодане — туловище человека.
По предварительным данным, речь идёт о туловище мужчины. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет свидетелей.