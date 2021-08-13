В Барселоне турист проглотил ключи от машины и умер

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Правоохранительные органы Барселоны расследуют странную смерть туриста, проглотившего ключи от машины, передает информационное агентство Europa Press.
По словам очевидцев, 37-летний турист из Голландии в четверг вечером зашёл в супермаркет на проспекте Риера-де-Кассолес в «крайне возбуждённом состоянии». Он вёл себя агрессивно и неадекватно, а когда на место прибыли полицейские, чтобы его утихомирить, потерял сознание. Полицейские начали оказывать ему первую помощь и вытащили из горла ключи. Туриста доставили в госпиталь Сант-Пау, где он скончался в ночь на пятницу.
Известно, что мужчина отдыхал в Испании с семьёй и проживал в отеле рядом с супермаркетом.