В Барселоне прошли акции протеста против локдауна: есть задержанные и пострадавшие

В Барселоне в пятницу вечером прошли акции протеста против коронавирусных ограничений.
По данным полиции, в них приняли участие около 1500 человек. Не обошлось без столкновений. Ранены 27 человек, из которых 20 — полицейские. Состояние пострадавших не вызывает беспокойства у медиков. Задержаны 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Протестующие попытались возвести баррикады, жгли мусорные контейнеры, повредили несколько полицейских машин. Ограблены несколько магазинов, в том числе «Декатлон».
По информации сотрудников правоохранительных органов агрессивно настроенных активистов было не так уж и много — около 50 человек. Беспорядки начались после 19:00, а к началу комендантского часа их уже подавили.Темы: Происшествия Барселона