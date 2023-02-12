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В Барселоне прикрыли производство мармеладных мишек с марихуаной. Задержаны британец, голландец и русский, сообщает издание 20minutos. Они наладили производство сладостей с интересным составом прямо в центре Барселоны.
В Барселоне прикрыли производство мармеладных мишек с марихуаной. Задержаны британец, голландец и русский, сообщает издание 20minutos. Они наладили производство сладостей с интересным составом прямо в центре Барселоны. Изъято 5 тысяч конфет, 12 кг марихуаны и 6 кг гашиша, а также материалы для упаковки и оборудование для производства.
Мишек продавали не только в Испании, но также отправляли в Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию и Хорватию.