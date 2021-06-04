В Барселоне поймали велосипедиста-наркокурьера

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Полиция Барселоны задержала курьера, который развозил по городу наркотики на велосипеде.
Полицейские, патрулирующие район Туро-де-ла-Пейра, обратили внимание на молодого человека на велосипеде, который передавал мужчине какой-то свёрток. Это показалось агентам подозрительным и они решили проверить курьера. Убегая от полиции, он выбросил почти 4,5 килограмма гашиша. Но скрыться ему не удалось.
Ранее в Торревьехе (Аликанте) полицейские задержали дворника, который зарабатывал 600 евро в день, торгуя кокаином на улицах.