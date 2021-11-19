В Барселоне недовольные родственники унесли гроб с церемонии прощания

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В местечке Сант-Микель-и-Висент-де-Кардона (Барселона) разразился скандал: прощальная служба в церкви пошла не по плану.
Последней просьбой Долорес Бастидас Наварро, скончавшейся в возрасте 95 лет, было проведение церемонии прощания на испанском языке, а не на каталанском.
«Только очень короткая часть была проведена на кастельяно, после чего священник перешёл на каталанский, так что мы всей семьёй ушли», - рассказывает один из родственников. С собой они прихватили и гроб с покойной.
Священник оправдывается тем, что его слишком поздно предупредили, не дав времени подготовиться.