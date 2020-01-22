В Арагоне 200 тысяч человек остались без света

Около 200 тысяч жителей Арагона в среду остались без света после аварии на линии электропередач. Поломку спровоцировала непогода, которая в последние дни бушует в Испании.
ЧП произошло под Сарагосой. Повреждённой оказалась линия электропередач, которая протянулась через провинции Сарагоса и Теруэль. Без света остались 123 точки (частные потребители, государственные учреждения, объекты малого и среднего бизнеса). Речь идёт о 200 человек.
Шторм «Глория» бушует в Испании уже четвёртые сутки. Его жертвами стали пять человек. Большая часть Арагона находится во власти непогоды. Из-за сильного ветра, холода и снега в последние дни уже происходили обрывы на линиях электропередач.Темы: Происшествия