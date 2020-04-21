В Альмерии задержан один из самых разыскиваемых террористов

Национальная полиция Испании заявила, что задержала одного из самых разыскиваемых в Европе террористов запрещённой организации «Исламское государство».
Его имя не называется, передаёт РИА Новости. Сообщается только, что задержанный — египтянин по национальности. Недавно он незаконно проник в Испанию из Северной Африки, а до того несколько лет провел в зоне боевых действий в Сирии и Ираке.
Подозреваемого задержали в Альмерии, а вместе с ним — еще двух человек, чьи личности и связи с боевиками ИГ пока устанавливаются.Темы: Происшествия