В Аликанте задержали избивших россиянина грабителей

Национальная полиция задержала в Аликанте двоих человек, которые напали на гражданина России. Инцидент произошёл еще 14 февраля, но издание Información пишет об этом только сейчас.

37-летний россиянин находился в районе порта Аликанте, когда на него набросились двое. Злоумышленники попытались залить жертву из перцового баллончика. Россиянин смог отбежать и запрыгнуть в такси. Это не остановило преступников. Они начали бить машину. Россиянин выбрался из неё и снова побежал. Но преследователи настигли его и начали избивать. Попытались отнять сумку, но не смогли.

Через некоторое время, следуя наводкам очевидцев, полицейские задержали их прямо в вагоне метро. Сообщается, что им 21 и 24 года. Один из них ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции.