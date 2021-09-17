В Аликанте водитель попытался совершить наезд на посетителей бара

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Гражданская гвардия Аликанте задержала в Хавее 64-летнего уроженца Марокко, который на своём автомобиле попытался сбить людей на открытой террасе бара.
Около 21:30 небольшой автомобиль заехал на террасу, опрокинув несколько столиков. По счастливой случайности, он не задел никого из сидевших там посетителей. Пять человек увидели, что на них едет машина, и успели отскочить в сторону.
Позже водитель сам признался, что пытался сбить одного из клиентов заведения, с которым у него до этого случился конфликт. Это тоже уроженец Марокко.