В Аликанте водитель фуры украл 12 тонн шоколадок 

Последние новости Испании на русском языке
В населённом пункте Кальоса-де-Сегура (Аликанте) водитель фуры за восемь дней работы в компании успел украсть 12 тонн шоколада на общую сумму 250 тысяч евро.
Преступник задержан. Это 36-летний водитель грузовика, которого наняли на работу чуть больше недели назад. Он должен был забрать в Германии груз (12 тонн шоколадок от известного производителя) и перевезти его в Эльче (Испания). Но до пункта назначения он так и не доехал.
Вместо этого он отправился в один из промышленных районов Аликанте. Отследить злоумышленника помогла геолокация. До прибытия полицейских он успел продать шоколад всего за 1200 евро. Ещё его обвиняют в присвоении 1000 евро, которые он потребовал у компании якобы для ремонта фуры в дороге.