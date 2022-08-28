В аэропорту Тенерифе брошенный самолёт заблокировал взлётно-посадочную полосу

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Самолёт авиакомпании Ryanair в субботу на несколько часов заблокировал взлётно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Тенерифе Сур.
Самолёт Ryanair должен был взлететь в 12:45, но неожиданно экипаж принял решение прервать манёвры и срочно эвакуироваться. Самолёт бросили прямо на ВПП, перекрыв движение другим бортам. Причины поломки не уточняются, но, по одной из версий, неисправность связана с перегревом.
В результате инцидента остальные рейсы пришлось задержать.