В 28 провинциях Испании объявлено штормовое предупреждение

Последние новости Испании на русском языке
Испанское метеорологическое агентство Aemet в четверг объявило штормовое предупреждение в 28 провинциях из-за продолжающихся проливных дождей. Погодные аномалии ожидаются в следующих регионах: острова Майорка и Менорка, Таррагона, Кастельон, Валенсия, Уэска, Сарагоса, Теруэль, Астурия, Кантабрия, Бургос, Леон, Паленсия, Сеговия, Сория, Самора, Куэнка, Гвадалахара, Барселона, Жирона, Лерида, Луго, Оренсе, Мадрид, Наварра, Алава, Гипускоа, Бискайя и Ла-Риоха.
Непогода обрушилась центральную часть Испании и северо-восток в среду. А в четверг ливни обещают на обширных территориях северной и восточной частей полуострова, а также на Балеарских островах. На большей части северо-востока полуострова и северо-восточной части Балеарских островов ожидаются ливни и штормы, которые могут быть местами сильными и сопровождаться градом, особенно в Кастельоне и Валенсии.