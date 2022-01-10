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В понедельник в 20 испанских провинциях объявлено метеорологическое предупреждение в связи с дождями, сильным ветром и высокими волнами.
По прогнозу Государственного метеорологического агентства (AEMET), сообщает noticia.ru, на 10 января этого года, в восточной части Кантабрии и Пиренеев будет облачно и дождливо. На остальной части северной половины полуострова и на востоке Балеарских островов также ожидается облачное небо со слабыми осадками на Менорке и с тенденцией к спаду в Галисии и западной части Кантабрийского моря. Не исключены они в слабой и рассредоточенной форме в центральной части и на Майорке. В остальной части страны будет преобладать малооблачное небо. На Канарских островах будет средняя и высокая облачность.
AEMET активировало оранжевы уровень тревоги в Лериде и желтый — в Уэске, Кантабрии и Наварре.
В понедельник в целом температура повысится, хотя на северо-западе полуострова, северо-востоке Каталонии, Канарских островах и архипелагах она может несколько понизиться. Слабые морозы возможны в Пиренеях.
В связи с сильным ветром оранжевый уровень тревоги объявлен в провинциях Уэска, Лерида, Таррагона и Кастельон, а желтый — в провинциях Теруэль, Сарагоса, Альбасете, Мурсия, Наварра, Аликанте и Валенсия, на островах Ибица и Форментера.
Неспокойное море будет в Астурии, Кантабрии, Ла-Корунье, Луго, Гипускоа и Бискайе, где из-за волн объявлено оранжевое предупреждение, а также на островах Менорка, Ибица и Форментера. В провинциях Таррагона, Понтеведра, Аликанте, Кастельон и Валенсия из-за волн объявлено жёлтое предупреждение.
В провинциях Уэска, Жирона, Лерида и Наварра возможен сход лавин.