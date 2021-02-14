Угнанная во Франции яхта обнаружилась в Испании

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Испанская полиция обнаружила в спортивном порту Ла-Алькаидеса в провинции Кадис яхту, украденную во Франции.
Это достаточно большое судно длиной 66 метров и стоимостью около 1,4 млн евро. Оно было похищено на юге Франции. Задержаны двое предполагаемых угонщиков. Яхту вернули её владельцу.
В 2019 году у побережья Турции был задержан россиянин, которого подозревали в краже яхт в Испании. Он входил в международную преступную группу, которая специализировалась на таких угонах. Были проведены обыски на Майорке, в том числе в офисе одной из компаний и на борту еще одной яхты, где изъяли документы, компьютеры, жесткие диски, телефоны, холодное оружие и два дрона. Беспилотники могли использоваться для подробного изучения с воздуха стоящих в порту яхт и выбора «жертвы».