Ученые опасаются возникновения цунами на Канарских островах

Жители Канарских островов опасаются возможного извержения вулкана в свете 40 недавних эпизодов сейсмической активности, зафиксированных в регионе в течение всего 48 часов. Сила подземных толчков, зарегистрированных на острове Пальма, составляла от 1,5 до 2,7 балла по шкале Рихтера. По данным Института вулканологии Канарских островов (Involcan), самый мощный из них произошел в районе заповедника Кумбре-Вьеха в прошлую субботу около 13:00 на глубине 28 километров. Второе по силе землетрясение в 2,6 балла произошло в воскресенье в 13:23, а третье силой в 2,1 балла – в полночь понедельника. Помимо этого, еще один подземный толчок силой 2,8 балла был зарегистрирован на северо-западе острова Гран-Канария.