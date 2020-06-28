У побережья под Барселоной заметили акулу

В пятницу в городе Гава, в пригороде Барселоны, на расстоянии 50-100 метров от берега была обнаружена акула.
Это голубая акула от трех до четырех метров длиной. Животное было замечено в Калле Вандельос, между Кауаи Гава Мар и рекой Риера Дельз.
Городской совет города установил желтые флаги на пляжах побережья, предупреждая об опасности, и призвал соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на внушительные размеры, голубая акула обычно не нападает на людей. Однако история знает немало случаев агрессивного поведения этих животных, включая несколько десятков нападений на человека со смертельным для жертвы исходом.Темы: Происшествия Барселона