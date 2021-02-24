У берегов Испании утонуло судно с 3 тоннами кокаина

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Наркоторговцы затопили у берегов испанской Галисии судно с 3 тоннами кокаина на борту.
Как сообщают в правоохранительных органах, судно с наркотиками шло под флагом Республики Палау. Специальное подразделение Национальной полиции попыталось перехватить его. Во время погони наркотрафиканты сделали пробоину и затопили судно.
Сообщается, что оно тонуло примерно два часа. Полицейские успели вытащить часть кокаина из воды. Члены экипажа — граждане Грузии и Турции — задержаны.