У берегов Форментеры загорелась и затонула яхта известного покериста

Последние новости Испании на русском языке
Недалеко от пляжа Сес-Ильетес на испанском острове Форментера произошёл пожар на борту 27-метровой яхты. 12 пассажиров и пять членов экипажа попрыгали в воду и были успешно эвакуированы на лодках. Никто не пострадал. Яхту успели оттащить подальше от берега, после чего она пошла ко дну.
Яхта принадлежала 34-летнему уроженцу Мадрида и профессиональному игроку в покер Диего Гомесу Гонсалесу. В мире покера он больше известен под прозвищем «Лев», потому что именно в костюме этого зверя любит играть.