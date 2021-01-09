Три человека погибли из-за непогоды в Испании

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Буря «Филомена» обрушилась на несколько регионов Испании. Власти Испании назвали ее самой сильной за последние 50 лет. В результате непогоды погибли три человека.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласку, два человека погибли из-за паводка в муниципалитете Михас в провинции Малага. Один человек найден мертвым под снегом в муниципалитете Сарсалехо в сообществе Мадрид.
Буря вызвала проливные дожди в прибрежных регионах и крупнейший снегопад в центральной части Испании. В десяти провинциях, в том числе в Мадриде, объявлен красный уровень опасности, дороги перекрыты, общественный транспорт остановлен, культурные и спортивные мероприятия отменены. Спасатели продолжают поисковые работы. К ликвидации последствий привлечены военные. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится еще сутки. Аэропорт Мадрида «Барахас» закрыли из-за плохой видимости. Самолеты переправляются в Барселону, Валенсию и Пальму.
Ранее в Испании был установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений — минус 35,6 градуса.