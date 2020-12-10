Трагедия в Бадалоне: загорелось здание, где жили более 100 мигрантов

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По меньшей мере два человека погибли в результате пожара в заболтанном здании в Бадалоне (провинция Барселона), где жили нелегальные мигранты. Ещё два человека находятся в критическом состоянии, четверо — в тяжёлом. 11 человек получили незначительные повреждения. Спасатели не исключают, что под завалами могут находится ещё тела погибших.
Возгорание произошло в минувшую среду поздно вечером в трёхэтажном заброшенном строении на улице Тортоса в районе Горг. Официально здание необитаемо уже несколько лет, но известно, что здесь нашли приют больше сотни человек. Местные жители часто жаловались на такое соседство и предупреждали, что подобный несчастный случай — вопрос времени.
По словам спасателей, многие пострадали не из-за огня, а получили травмы, выпрыгивая из окон. Всего пожарным удалось вывести из здания около 30 человек. Сколько именно людей находилось внутри во время возгорания, неизвестно.