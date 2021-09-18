Специалисты не исключают извержение вулкана на острове Пальма

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Специалисты опасаются скорого извержения вулкана на испанском острове Пальма после произошедшей там серии небольших землетрясений.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press (AP), с прошлой субботы вокруг острова Пальма, который входит в Канарский архипелаг, произошло около 4,2 тыс. небольших землетрясений. Обычно столь частные землетрясения могут быть предвестником приближающегося извержения, отмечается в сообщении.
Сообщается, что на данный момент нет признаков того, что извержение неизбежно случится, так как в четверг число и магнитуда толчков немного уменьшились.
Сейсмический комитет Испании предупредил, что вскоре может произойти новая волна землетрясений, а потому уровень предупреждения о вулканической опасности останется "желтым". Желтый является вторым уровнем по четырехуровневой шкале опасности вулканов.
В последний раз извержение вулкана на Пальме произошло в 1971 году.