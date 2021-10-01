Специалисты не исключают цунами на Канарских островах

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Извержение вулкана на острове Пальма — не единственная угроза для жителей Канарских островов. Эксперты из Испанского института геологии и полезных ископаемых проанализировали ситуацию на Канарах и пришли к выводу, что на архипелаге возможно цунами.
Специалисты напомнили, что цунами уже неоднократно накрывало канарское побережье. Так было в 1755, 1761, 1941 и 1969 годах. Во всех четырёх случаях эпицентр проходил по линии Азорские острова - Гибралтар. Сохранились воспоминания местных жителей, которые пережили цунами в 1755 году. Они рассказывали, что вода сильно отступила за 8 минут до того, как острова накрыла волна.
Сегодня, по словам геолога Хоана Марти, есть все условия для нового цунами, поэтому должен быть выработан чёткий план действий на случай стихии.