Служба 112 попросила жителей Мадрида не обрывать провода 

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Непогода, которая уже успела посвирепствовать на средиземноморском побережье Испании, добралась до центральной части полуострова.
Государственное метеорологическое агентство Aemet в воскресенье объявило «красный» уровень тревоги. А власти Мадрида попросили столичных жителей не звонить постоянно на номер 112, чтобы просто получить информацию о непогоде.
Между тем, ливни прервали железнодорожное сообщение на средиземноморском направлении, улицы затоплены, многие люди застряли в своих машинах.