Синоптики: на Испанию надвигается «исторический» шторм

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К Испании со стороны Кадисского залива приближается DANA (атмосферное явление, вызывающее штормовые явления).
По прогнозам синоптиков, материковая Испания окажется во власти стихии уже в пятницу. Будут мощные ливни, град и шквальный ветер. Представитель Meteored Франсиско Мартин назвал надвигающийся шторм «историческим и выдающимся». Приготовиться ко встрече со стихией стоит, в первую очередь, жителям средиземноморского побережья.
На днях Балеарские острова, Каталония, Валенсия и Мурсия уже пережили нечто подобное.