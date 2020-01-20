Шторм «Глория» унёс ещё одну жизнь

Испанские СМИ сообщают о второй жертве шторма «Глория», который обрушился на восточное побережье полуострова.
В Гандии (Валенсия) погибла бездомная женщина, которая спала в парке. Ранее сообщалось о мужчине, которого насмерть сбил автомобиль из-за снегопада. Это произошло в тот момент, когда он ставил цепи на свою машину.
В понедельник объявлено штормовое предупреждение в 33 провинциях Испании. Наивысший - «красный» уровень - введён в Теруэле, Альбасете, Мурсии, Барселоне, Таррагоне, Жироне, Валенсии, Кастельоне и Аликанте.
Закрыты многие парки и школы , а также аэропорт Аликанте и порты Гандии и Форментеры.
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