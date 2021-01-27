Сейсмологи не исключают сильного землетрясения на юге Испании

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В последние дни южная часть Испании пережила более 200 небольших землетрясений. В Андалусии в связи с сейсмической активностью активирован режим повышенной готовности, который предшествует состоянию тревоги. Специалисты не исключают более серьёзных толчков. Об этом сообщили изданию 20minutos источники в Национальной сейсмологической сети (Red Sísmica Nacional).
«Мы не можем исключать сильное землетрясение», - заявили эксперты. «Землетрясения невозможно предсказать. Скорее всего, и это показывают данные, которые мы собираем, небольшие толчки будут происходить в течение следующих нескольких дней, а затем сейсмическая активность уменьшится, но мы не можем этого гарантировать, потому что в любой момент может произойти более мощный толчок», - предупреждают в Национальной сейсмологической сети.
Гранада, где в последние дни трясёт ежедневно, считается одной из самых сейсмически неустойчивых зон в Южной Европе. Самое разрушительное землетрясение здесь произошло в 1884 году. Тогда погибли 839 человек. В 1954 году случилось ещё одно мощное землетрясение — силой 7,8 балла по шкале Рихтера. А в 2010-м — 6,3 балла.